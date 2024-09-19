ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية ويؤكد عزيمته على الفوز بنيويورك

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولات اغتياله، مؤكدًا أن هذه المحاولات "عززت عزيمته". جاء ذلك خلال حفل انتخابي في لونغ أيلاند حضره نحو 16 ألف من أنصاره، بعد 3 أيام من العثور على مسلح مختبئ قرب ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا.

وقال ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا: "هذه اللقاءات مع الموت لم تكسر إرادتي"، مضيفًا أن محاولات اغتياله منحته "مهمة أكبر وأقوى" لتعزيز رؤيته بجعل أمريكا "في المقام الأول".

وأكد ترامب أن الله أنقذه مرتين، مشيرًا إلى أن محاولة الاغتيال الأخيرة كانت الثانية خلال 8 أسابيع، حيث اكتشف عميل في الخدمة السرية وجود قاتل مسلح مختبئًا على بعد بضع مئات من الأمتار منه.

تعد هذه المحاولة الثانية لاستهداف ترامب، حيث كان قد تعرض لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يونيو الماضي، ما أدى إلى إصابته بجروح سطحية في أذنه.

وفي سياق آخر، دعا ترامب سكان نيويورك إلى التصويت له، متعهدًا بخفض الضرائب والحد من الجريمة، قائلاً: "مع ارتفاع معدلات الجريمة وتدفق المجرمين والإرهابيين، صوتوا لدونالد ترامب! ما الذي لديكم لتخسروه؟". وأعرب عن ثقته بالفوز في نيويورك، واصفًا ذلك بأنه "أعظم فوز في التاريخ".

كما وعد بتحقيق الأمن في الولاية خلال 3 أشهر، مؤكدًا ضرورة التخلص من المهاجرين غير الشرعيين. على الرغم من ملاحقته قضائيًا في نيويورك بتهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية، شدد ترامب على محبته لشعب الولاية، وتعهد بخفض الضرائب وتقليل معدلات الجريمة.

بوتين: روسيا ضاعفت إنتاج الأسلحة وطورت خصائصها استناداً إلى التجارب العسكرية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده نجحت في مضاعفة إنتاج الأسلحة المطلوبة على الجبهة، مع تحسين خصائصها التقنية بناءً على الدروس المستفادة من العملية العسكرية الخاصة.

وفي اجتماع للجنة الصناعية العسكرية الروسية، صرح بوتين: "تعمل مؤسسات صناعة الدفاع بفعالية، وتؤدي دورها الحيوي في تزويد القوات المشاركة في العمليات العسكرية الخاصة بأحدث الأسلحة والمعدات اللازمة".

وأضاف: "تمكنا من زيادة إنتاج الأسلحة المطلوبة عدة مرات، إلى جانب تحسين خصائصها التكتيكية والفنية بما يتناسب مع احتياجات المعارك".

وأوضح بوتين أن القوات المسلحة الروسية تسلمت نحو 140 ألف طائرة مسيرة من مختلف الأنواع خلال عام 2023، مع وجود خطط لزيادة الإنتاج بشكل كبير، مشيراً إلى أن الإنتاج قد يرتفع إلى عشرة أضعاف في الفترة المقبلة.

وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق عن زيادة ملحوظة في إنتاج الذخيرة بمقدار 14 ضعفاً، الطائرات المسيرة أربع مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 مرة خلال العامين الماضيين، في إطار تعزيز القدرات العسكرية الروسية.