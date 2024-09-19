افتتاح الدورة التدريبية لائمة المساجد الكبرى بقنا

ضمن المبادرة الرئاسية (بداية)

افتتحت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الخميس الموافق 19 /9 /2024م، تحت إشراف فضيلة الدكتور ماهر علي جبر- وكيل وزارة الأوقاف بقنا، الدورة التدريبية في الموارد المائية لائمة المساجد الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية (بداية) لبناء الانسان.

تهدف الدورة إلى حث الأئمة بالتوعية المستمرة للجمهور بترشيد والحفاظ علي المياه باعتبارها قضية أمن قومي ويثمن دور الدولة في الحفاظ على المياه.

جاء ذلك بحضور كل من: السيد صالح إبراهيم وكيل وزارة الري، و محمد محمود هريدي، مدير عام ري شرق قنا، و جاد الحق محمد جاد، مكتب فني إدارة مركزية، و أمل مبارك مدير أعمال أول المكتب الفني، و إسلام إبراهيم مدير المكتب الفني، وأحمد عبد الدايم مدير إدارة التوجيه المائي إسنا.

بداية جديدة لبناء الإنسان

من ناحية أخرى شهد الدكتور ماهر جبر - وكيل وزارة أوقاف قنا، وبحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حفل إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمحافظة قنا، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث شهد الحفل اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية وسيارات مبادرات وزارة الصحة والجهات المشاركة في المبادرة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من شباب المحافظة المشاركين فى المبادرة.

وثمن محافظ قنا دور المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا انها تستكمل مع المبادرات الأخرى التي تهتم بالمواطن المصري مثل مبادرة "حياة كريمة"، وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنمية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة، لتحقيق أهدافها .

الجدير بالذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة.