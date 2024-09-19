من هم أبناء رسول الله وأحفاده ؟

قال الدكتور محمد مختار جمعة الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف، أبناء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما عدا إبراهيم فمن السيدة مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها، ووضحهم فيما يلي:

من هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاده ؟

١- القاسم رضي الله عنه، وهو أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه كان يُكنَّى عليه الصلاة والسلام ، وقد وُلد القاسم بمكة قبل النبوة ومات صغيرًا .

٢- زينب رضي الله عنها، تزوّجها أبو العاص بن الرَّبيع في الجاهليّة، فولدت له أمامة.

٣- رقية رضي اللّه عنها، تزوَّجها سيدنا عثمان بن عفّان رضي الله عنه فولدت له عبد الله .

٤- أم كلثوم رضي الله عنها، تزوَّجها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد وفاة أختها رقيّة، وتوفّيت عنده في حياة أبيها صلى الله عليه وسلم.

٥- فاطمة رضي الله عنها، تزوَّجها الإمام عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه فولدت له الحسن، والحسين، وزينب، ومحسن، وأمّ كلثوم ، ورقية ، رضوان الله عليهم أجمعين .

٦- عبد الله رضي الله عنه ، مات صغيرًا بمكة، وقيل: إن الطيب والطاهر لقبان له .

٧- إبراهيم رضي الله عنه، أمه مارية القبطية رضي الله عنها ، ومات وهو ابن ثمانية عشر شهرًا .

أحفاده صلى الله عليه وسلم:

أبناء السيدة فاطمة رضي الله عنها، من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، و هم : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، وزينب ومحسن وأم كلثوم ورقية رضي الله عنهم أجمعين.

أبناء السيدة زينب زينب رضي الله عنها:

أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وقد حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في صلاة الصبح على عاتقه، وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها، ماتت في دولة معاوية بن أبي سفيان سنة خمسين هجرية تقريبًا .

علي بن أبي العاص بن الربيع ، توفي وقد ناهز الحلم سنة اثنتي عشرة من الهجرة .

أبناء السيدة رقية رضي الله عنه .

ولد واحد هو عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وُلِدَ بالحبشة حين هاجر إليها سيدنا عثمان رضي الله عنه ومعه السيدة رقية رضي الله عنها ، وقد مات وهو ابن ست سنين.