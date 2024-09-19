قطع المياه 8 ساعات مساء غدٍ عن بعض مناطق أبو النمرس

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتغيير عدد ٣ محابس داخل غرفة المحابس على خط مياه الشرب قطر ٦٠٠ مم أمام قسم شرطة أبو النمرس نظرا لتقادم المحابس الحالية.

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات تبدأ فى الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ لتنفيذ الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع بمركز ومدينة أبو النمرس هى ( ترسا ، نزلة الاشطر، شبرامنت، زاوية ابو مسلم ، بني يوسف).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال للتسهيل على المواطنين.



وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (١٢٥) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.



كما تهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.