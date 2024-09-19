ضخ 4 آلاف طبق بيض بمنافذ الشركة القابضة والزراعة

أعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام للمنتجي الدواجن، عن تفاصيل مبادرتها لطرح البيض بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكشف أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة، بإنه في إطارة دور الشعبة في المسئولية المجتمعية قررت بالإجماع المشاركة في مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفر البيض في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيهاً للطبق.

وأشار نبيل، أنة سيتم طرح 4 آلاف طبق بداية من السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية كدفعة أولي، علي أن يتم التنسيق مع الشركة القابضة لزيادة معدلات الضخ وفق الإحتياجات.

وأشار نبيل، أن الـ 4 الاف طبق سيتم تداولهم في المنافذ الرئيسية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقاهرة الكبري كبداية لتطبيق مبادرة شعبة البيض ودورها في المساهمة في توفير البيض في إطار يخدم المستهلك ويصب في مصلحة المواطن، في الفترة القليلة المقبلة.