الإسترليني يسجل أعلى مستوى له في أكثر من عامين

بعد قرار الفائدة..

سجل سعر الجنيه الإسترليني، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة مشيرا إلى أنه لن يتسرع في تخفيف السياسة النقدية.

وارتفعت العملة البريطانية بنحو 0.8 بالمئة بنسبة 0.8 بالمئة متجاوزة 1.33 دولار لأول مرة منذ مارس 2022.

وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية، الخميس، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين.

وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.

تراجع الدولار، الخميس، في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ومراجعة توقعاته للسياسة النقدية.

وكانت التوقعات تشير إلى ميل البنك المركزي الأميركي نحو التيسير النقدي إذ توقعت أسواق المال فرصة نسبتها 65 بالمئة لخفض الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس أمس الأربعاء. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا خفضا 25 نقطة أساس.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن أسواق المال تتوقع خفض أسعار الفائدة 70 نقطة أساس إضافية في 2024 و191 نقطة أساس بحلول سبتمبر 2025.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.30 بالمئة إلى 100.57. وانزلق إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 100.21 في الجلسة السابقة.

وتوقع صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية في 2026، لكنهم قالوا إن التوقعات بشأن ذلك المستقبل البعيد غير مؤكدة بالضرورة.

وتلقى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دعما من بيانات محلية مشجعة.وارتفع الدولار الأسترالي 1.05 بالمئة ​​إلى 0.6834 دولار.

وفي الوقت نفسه، صعد الدولار النيوزيلندي 0.89 بالمئة إلى 0.6263 دولار بعد أن أظهرت بيانات انكماش اقتصاد نيوزيلندا 0.2 بالمئة في الربع الثاني، وهي نسبة أفضل من التوقعات التي رجحت أن الانكماش سيكون 0.4 بالمئة.

وصعد الدولار 0.54 بالمئة أمام الين إلى 143.07.