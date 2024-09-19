حقوق الإنسان: المجتمع الدولي لا يبذل جهودًا لوقف إطلاق النار في غزة

أكد هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن المجلس يؤيد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بأن المجتمع الدولي لا يقدم ما يلزم ولا يبذل الجهود الكافية لوقف إطلاق النار في غزة، فهناك دول لا تقوم بما عليها القيام به للجم إسرائيل من الاستمرار في العدوان على غزة، ولم تبادر لأي شىء ملموس يشير إلى جديتها.

وتابع “أبوسعيد” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن قرار الأمم المتحدة الذي أصدرته أمس، بموافقة 124 صوتا بوجوب الانسحاب من الأراضى المحتلة، بالرغم من كونه غير ملزم إلا أن له دلالات معنوية على مستوى الدول، فالجمعية دائما ما تصوت لصالح الحقوق الإنسانية وخاصة الحق الفلسطيني.

وأشار إلى أنه جار العمل على بعض الإجراءات والبنود في المجلس لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية.

الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لمشروع القرار المعتمد من الأمم المتحدة





وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بسرعة تنفيذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، وفقًا لـ"وفا".

كما طالبت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، بالشروع الفوري في تنفيذ القرار بما يضمن لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق السلام وأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتابعت أنها تتابع استيلاء الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة ومع المحاكم الدولية المختصة كي تتحمل مسؤولياتها في وضع حد لجرائم الاحتلال وافلاته المستمر من العقاب.

وأدانت الوزارة، حملة الاستيلاء واسعة النطاق التي تواصلها سلطات الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية في عموم الضفة الغربية، كان آخرها الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي طوباس وطولكرم والأغوار، والمغير وحوسان، إضافة لحملة التطهير العرقي المتواصلة في مسافر يطا وعموم المناطق المصنفة "ج".

وحملت، الحكومة الإسرائيلية ووزراءها المتطرفين المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير الذي ترتكبه في ظل الانشغال العالمي بحروب إسرائيل واعتداءاتها الاستعمارية بما في ذلك حرب الإبادة والتهجير على شعبنا.