القاهرة تنهي استعداداتها لاستقبال 2.5 مليون طالب وطالبة بالعام الدراسى الجديد

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال ٢,٤٧٥,٦٠٨ طالب وطالبة فى العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لانجاح العملية التعليمية.

رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، وشرطة المرافق لإستمرار رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى.

وأكد محافظ القاهرة، على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، واستمرار صيانة الفصول ، ومتابعة سلامة الإضاءة ، وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس.

كما أكد على عدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى ، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها .

ووجه محافظ القاهرة مديرى الإدارات التعليمية كذلك بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور.. مشيرًا إلى إلى توافر الكتب المدرسية ، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل .

وكان قد أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن معرض "بازار القاهرة" تمت إقامته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتكثيف المعارض التى توفر احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لمعرض "بازار القاهرة " بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر والذى تم فتحه للجمهور أمس.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه نظرًا لإقبال المواطنين الكثيف على المعرض للاستفادة من الخصومات الموجودة به تم زيادة مدة اقامته لأسبوعين بدلًا من أسبوع واحد كما كان مقررًا من قبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض مقام على مساحة ١٥٠٠ م٢ بالسوق الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر حتى يسهل وصول المواطنين إليه ،ويضم الملابس والأحذية، والشنط لتلبية احتياجات طلبة الجامعات، ومستلزمات المدارس، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة، وتخفيضات تصل إلى أكثر من٣٠%.

ويشارك في المعرض ١٥٠ عارض، وعارضة ، بالإضافة إلى المنتجات اليدوية لأهالي الأسمرات ، وعزبة خيرالله، وجهاز شباب الخريجين ، والمشروعات الصغيرة .

ويضم "بازار القاهرة" معرضًا للحرف اليدوية (الفخار ، الخزف، والمكرمية ، والكروشيه ، والسجاد، وغيرها)، ومنتجات وزارة الزراعة، والمعرض فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث يتم إقامة حفلات ترفيهية به بالإضافة للتخفيضات، كما توجد عربات لبيع الأطعمة والمشروبات بأسعار مخفضة.

وعلى هامش المعرض تنظم وزارة الصحة حملة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف بالمجان عن السكر ، والضغط ، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والدهون الثلاثية، وتنظيم الأسرة.