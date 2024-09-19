محافظ البحيرة تفتتح مشروع الصرف الصحي بقرية الجدية برشيد

إفتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، يرافقها الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء مهندس ايهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروع الصرف الصحي بقرية الجدية برشيد، والذى يُعد أحد أبرز المشروعات الخدمية الهامة التي سيتم افتتاحها اليوم لخدمة مواطني المحافظة.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات الصرف الصحي بقرية الجدية، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليون جنيه.

وقد تم إطلاق اشاره البدء وتشغيل محطة الجديه، وقامت محافظ البحيرة ، ومرافقوها بجولة تفقدية بالمشروع شملت محطة الرفع، وخط الطرد بطول 6 كيلومترات، وشبكة الانحدار بطول 9 كيلومترات.

حيث تم تسليم جزء من الشبكة بطول 4 كيلومترات، وجارى استكمال باقي الأعمال لتغطية احتياجات القرية بالكامل، حيث يستفيد من المشروع حوالي 21,000 نسمة.

وخلال الإفتتاح أكدت الدكتورة جاكلين عازر ، أن تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أساسية عالية الجودة يمثلان أولويات للدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة لسكان المحافظة.

من جانبه، أشار اللواء إيهاب خضر، إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجاري تنفيذها في البحيرة وفق الخطط الموضوعة، مؤكدًا على التزام الدولة بمبادرة "حياة كريمة" وتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمبادرة.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة شهدت الانتهاء من 90 مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تتجاوز 7 مليار جنيه، من بينها 27 مشروعًا لمياه الشرب و63 مشروعًا للصرف الصحي.

فيما يجري تنفيذ 42 مشروعًا آخر بتكلفة 3.244 مليار جنيه.

حضر الافتتاح اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وا كامل غطاس، السكرتير المساعد، والدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات ، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه. الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، واللواء ياسر الدومينى رئيس مركز ومدينة رشيد ،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية.