وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدارس رشيد

قام يوسف الديب _ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، بجولة اليوم علي عدد من مدارس ادارة رشيد التعليمية ، بداها بتفقد مدرسة أم المصريين الإبتدائية بنات ، حيث قام بتفقد المدرسة وتابع تجهيزات الفصول، لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة مشددا على التاكد من سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ والإنتهاء من أعمال الطلاء وصيانة دورات المياه ،كما تابع تجهيز جداول الحصص الدراسية لجميع المواد الدراسية وحرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على كثافة الطلاب داخل الفصول من خلال الكشوف المعدة وخطة المدرسة فى تخفيض الكثافة وإستغلال الفراغات المتاحة

وقام بعقد إجتماع مع ادارة المدرسة بحضور محمد العدوى _ مدير عام الادارة ،وعلى البربري _ وكيل الإدارة ،وعددا من المعلمين المستعان بهم في سد العجز حيث تم مناقشتهم فى تخصصاتهم الدراسية ،وخطتهم خلال العام الدراسى الجديد وحثهم على الاستفادة من خبرات المعلمين القدامى وشدد خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام مع أول أيام الدراسة بنظافة المدرسة، والتأكيد على الثوابت الوطنية والإلتزام بتحية العلم واداء التلاميذ وهيئة التدريس للنشيد الوطنى أثناء طابور الصباح، وغلق أبواب المدرسة عقب الإنتهاء من طابور الصباح وتفعيل لائحة الإنضباط المدرسى ،وإنضباط الإشراف، كما إستمع لشرح تفصيلى من مدير المدرسة حول إنهاء كافة التجهيزات لإستقبال التلاميذ من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات ،وإزالة الإشغالات والمرافق من المناطق المحيطة بالمدرسة ،والطرق المؤدية إليها وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية

ثم تابع وكيل الوزارة ، جولتة الميدانية على مدارس الإدارة وقام بتفقد مدرستى رشيد الاعدادية بنات ورشيد الثانوية بنات، وقام وتابع جاهزيتهما ، والإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لإستقبال العام الدراسي الجديد ، وقام بمتابعة تجهيزات الفصول الدراسية وتوفير جميع الوسائل التعليمية بالمدرستين بالاضافة الى تفقد اعمال الصيانة البسيطة التى تم تمت، والتى شملت تحسين البنية التحتية وتطوير دورات المياه بهما وكذا خطة تخفيض كثافة الفصول الدراسية التى تم اقرارها، ضمن إستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفى ختام جولتة أكد وكيل الوزارة على ضرورة العمل على توفير المناخ الآمن والصحى للطلاب والعمل على تحقيق عام دراسي منضبط ،وذلك فى ضوء القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لهذا الشان، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية على جميع الإدارات التعليمية والمدارس لضمان حسن سير وإنتظام العملية التعليمية