محافظ الفيوم يتابع جهود المديريات والقطاعات بالمبادرة الرئاسية "بداية"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود المديريات والقطاعات المختلفة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي أعلن عن انطلاق فعالياتها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية، بالشكل الذي يضمن أكبر استفادة للمواطن من خدمات وموارد الدولة بعدالة وفاعلية.

وفي هذا الإطار، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ندوة بمركز التدريب المهني بمدينة الفيوم، للتعريف بمبادرة "بداية"، والتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، ونظمت وحدة السكان، ندوة للرجال والسيدات بقرية علي باشا التابعة لمركز يوسف الصديق ضمن مبادرة "تحدث معه"، ونظم المجلس القومي للسكان ندوة حول الصحة الإنجابية بمنطقة الحادقة مدينة الفيوم، ونظمت إدارة السياحة بالمحافظة ندوة توعية سياحية بقرية الشواشنة مركز يوسف الصديق، فيما نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بمدينة الفيوم للتوعية بدور المجلس والخدمات التي يقدمها، وكذا التوعية بمخاطر الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلي الانسان.

كما نظمت مديرية التضامن الاجتماعي عدة فعاليات، حيث قامت بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتنظيم ندوة لمكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات حول مهارات العمل الحر والعمل عبر الانترنت، ونظمت مؤسسة الرعاية الاجتماعية ندوة بعنوان "خلقنا لنعمر" لتنمية روح التعاون والحفاظ علي البيئة والمشاركة الإيجابية لأبنائنا، وشارك أبناء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالفيوم فى ورشة لإعادة تدوير خامات البيئة، فيما واصلت المؤسسة الفرعية للتكافل الاجتماعي بالفيوم توزيع المساعدات المالية علي عملاء المؤسسة، فضلاً عن البرامج التدريبية لمشروع "مودة" التي استهدفت الشباب المقبلين على الزواج بقريتى منشاة طنطاوي وسنهور القبلية بمركز سنورس، ونفذت مؤسسة عائشة حسانين للأيتام أنشطة ترفيهية لأبناء المؤسسة، وقامت إدارة شئون المرأة بالمديرية بتنظيم زيارات منزلية بقرية دار السلام مركز طامية، لتوعية المواطنين بخطورة الزواج المبكر، كما نظمت مديرية التضامن ندوة حول العنف ضد المرأة، وقافلة إعلامية وتوعوية حول أهمية تعليم الكبار ضمن مبادرة "لا أمية مع تكافل".

ندوات ولجان فى محو الامية

وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، نظمت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عدد 11 نشاط متنوع بين ندوات ولجان امتحانات استفاد منها 385 شخصاً بقرى الكعابي مركز سنورس، والمقاتلة بمركز طامية، والنزلة وكحك والربع بمركز يوسف الصديق، إضافة إلى بندر أبشواي، كما نظمت مديريتا الشباب والرياضة، والطب البيطري، ندوتين بمقر مبادرة "مدينة آمنة من العنف ضد النساء" بقرية مطول مركز إطسا، ونظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ندوة بمقر مبادرة مدينة آمنة من العنف ضد النساء بقرية قصر الجبالي مركز يوسف الصديق، ونظمت مديرية الصحة ندوة بمقر المبادرة بقرى كفر محفوظ بطامية، ومطول بإطسا، وقصر الجبالي بيوسف الصديق، وشكشوك مركز أبشواي، وكفور النيل مركز الفيوم.

كما قامت مديرية الأوقاف بتنظيم ندوات توعوية بعنوان "قراءة من كتاب الشمائل المحمدية" بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، ومسجد ناصر بمدينة سنورس، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية الكعابي القديمة، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إعانة الضعفاء والمحتاجين" بمكتبة مسجد عبد الله وهبي بإدارة أوقاف بندر ثان، وندوة تثقيفية بمكتبة مسجد دار الرماد الشرقي ببندر الفيوم، كما تم تنظيم ندوات دينية بكل من المسجد العتيق، ومسجد الإبياري بقرية الحامولي مركز يوسف الصديق، ومسجد إبراهيم عبد اللطيف بقرية النزلة، ومسجد سيلا الكبير مركز الفيوم، فضلاً عن النشاط الصيفي بمساجد الإبياري بقريه الحامولي، وقباء، وأحمد سعد، والشهداء، وعلي مفتاح بطامية، وروفان بإطسا، والكويتي بسنورس، إضافة إلى ندوة بمستشفى الفيوم العام.

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