إنفوجراف.. حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر

أصدر المركز الإعلامي لجهاز حماية المستهلك "الإنفوجراف الشهري" حول حصاد الشكاوى والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى والحملات الرقابية التي قام بها الجهاز خلال الفترة من 1- 15 سبتمبر، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي، والذي نشرته الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجاءت كالتالي:

أولاً: مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز

- تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز، عدد 11263 شكوى وبلاغ من المواطنين خلال سبتمبر الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها، كما تلقي في ذات الأسبوع عدد 51 بلاغًا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، وعلى الفور تم إحالة هذه الشكاوى لإدارات (الرقابة على الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات) والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ثانيا: الرقابة وضبط الأسواق

- يشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية كبيرة وموسعة على مدار الساعة من خلال (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات) بقطاع القاهرة الكبرى بالاشتراك مع (أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية) خلال سبتمبر الجاري، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

وأسفرت الحملات على مستوى المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال سبتمبر الجاري عن الآتي:

1- شن 390 حملة رقابية مكبرة.

2- المرور على عدد 5472 منشأة تجارية.

3- تحرير 1472 محضرًا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة).

4- وجاءت مضبوطات السلع الغذائية على النحو التالي:

- 3.150 طن سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر).

- 3.947 طن لحوم وأسماك (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر).

- 1.000 طن أرز (مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك).

- 842 لتر زيت طعام (مجهول المصدر).

- 67938 وحدة معلبات (مجهول المصدر).

5- وجاءت مضبوطات السلع غير الغذائية على النحو التالي:

- 7764 عبوة تبغ ومشتقاته (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي).

- 75 وحدة مبيدات وأدوية بيطرية (غير صالحة للاستهلاك).

- 9535 مستحضرات تجميل (مجهولة المصدر).

- 840 مستلزمات طبية (مجهول المصدر).

- 225 ك مواد بناء (مجهولة المصدر).

- 3.935 طن أعلاف (مجهولة المصدر).

- 12783 لتر مواد بترولية (مجهولة المصدر).

وأشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون.

أوضح السجيني أن حملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف ضبط الأسواق ورصد أية ممارسات سلبية غير منضبطة، وكذا التأكد من التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة والتأكد أيضاً من وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية بعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا وهناك العديد من السلع انخفضت أسعاره بنسب تصل ل 25 %، وهناك بعض السلع ما زالت تحتاج إلى مراجعة، وهناك متابعة دورية ومستمرة من جانب الجهاز وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية بالأسواق.

ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي مباشرة CPA :: Whats-App Service (cpa-mobile.com)