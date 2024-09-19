عالم بيطري بكفر الشيخ ضمن أفضل 2% من العلماء بقائمة ستانفورد الأمريكية

حققت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ إنجازًا علميًا بارزًا بإدراج أستاذ من أساتذتها ضمن قائمة "أفضل 2% من علماء العالم" التي تصدرها جامعة ستانفورد الأمريكية المرموقة.

وجاء اختيار الدكتور مصطفى شكرى مرسى عطا أستاذ الفسيولوجيا في كلية الطب البيطري بالجامعة، بناءً على تقييم شامل لإنتاجه العلمي وأبحاثه التي حظيت باستشهادات واسعة على مستوى العالم.

و تلقت إدارة جامعة كفرالشيخ ، تقريرًا من الدكتور سيد كاسب مدير وحدة التصنيفات، حول إعلان جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة تضم أفضل 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات لعام 2024،

وأعلنت إدارة جامعة كفرالشيخ إن القائمة تضمنت الدكتور مصطفى شكرى مرسى عطا أستاذ الفسيولوجيا في كلية الطب البيطري بالجامعة.

وأوضحت جامعة كفرالشيخ إن صدور النسخة الجديدة من قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم هي شهادة على الجهود التي يبذلها الباحثون والعلماء في الجامعة، وتعكس التزامهم بالتميز الأكاديمي والإسهامات العلمية العالمية.

و أشارت الجامععة إلى أن المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index)، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score) وكذلك تتم الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier .

يذكر أن جامعة ستانفورد تستخدم قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب، ويذكر أن هذه القائمة تضم ‌‌‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوع و176 تخصصًا فرعيًا.