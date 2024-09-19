محافظ بني سويف يتابع تقرير شكاوى المواطنين ضمن مبادرة "قابل المسؤول"

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات المتفق عليها خلال لقاء المواطنين الذي عقده المحافظ بمركز ومدينة الواسطى يوم الأحد 8 سبتمبر الماضي، ضمن مبادرة "قابل المسؤول" وشهد بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

حيث أوضحت "مها حميدة" مدير خدمة المواطنين في التقرير الخاص بمتابعة الحلول والإجراءات المنفذة أنه فيما يتعلق بشكوى بعض أهالي قرية معصرة أبو صير الملق –مركز الواسطى- والمتضررين من زيادة منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق، وأفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه سوف يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي بالقرية قبل نهاية العام الجاري، وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى أنه القرية ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع الصرف الصحي ضمن المشروعات الخدمية التي تنفذها المبادرة.

وفيما يتعلق بطلب أحد أهالي قرية قمن العروس (المنطقة خارج الحيز)، يلتمسون تركيب خط مياه، حيث أنهم أكثر من 50 منزلًا وقاموا بتقنين أوضاعهم بحسب ما ورد في طلبهم وأفادت الوحدة المحلية بعد المعاينة وفحص الطلب، أن المنازل موضوع الطلب تقع خارج الحيز العمراني المعتمد للقرية، ولا يوجد منزل لمقدم الطلب، وتبين أن المنازل المقامة مخالفة للقانون، وذلك بالتعدي على الأراضي الزراعية، وجاري استكمال الإجراءات في طلبات التصالح المقدمة من أصحاب تلك المنازل.

وفيما يخص شكوى أحد المواطنين بقرية أبجيج، من وجود مياه غير معلوم مصدرها بأحد شوارع القرية، أفادت الوحدة المحلية أنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم تحديد مصدر التسريب وإصلاح العطل مع سحب المياه المتسربة بالشارع، وعودة الخدمة لطبيعتها، وبالنسبة للشكوى المقدمة من أحد أهالي معصرة أبو صير والمتضرر من وجود محول كهرباء ملاصق لمنزله، أفادت الوحدة المحلية أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء وتم صيانة كشك الكهرباء ومراجعة تأمينه وإحكام غلقه.

وعن مطلب أهالي عزب "شعيب، جبر راضي" لإنشاء مدرسة تخدم أبناء تلك العزبة، حيث أوضحت هيئة الأبنية التعليمية أن العزب المذكورة يتم خدمتها عن طريق مجمع مدارس محمد عثمان الذي تم توسعته وإنشاء 12 فصلًا، وفي حالة توافر أرض فإن الهيئة ليس لديها مانع في البناء وفق الاشتراطات الفنية المحددة قانونيًا، كما تم التنسيق بين الوحدة المحلية والري بالمعاينة الطبيعية في المساحة المحددة لإقامة معدية، وتبين أن المسافة بين الموقع المقترح وأقرب كوبري أقل من 500م فقط.

وقد أشار مسؤولو شركة الاتصالات بدراسة مطلب أهالي عزبة وصفي التابعة لقرية كوم أدريجة لتعزيز خدمة الإنترنت للتيسير على أبناء وطلاب العزبة في العملية التعليمية التي تعتمد على النت، وأنه سوف يتم رفع كفاءة الخدمة وتحسينها بالقرية والعزب التابعة لها، كما أن كوم إدريجة من قرى المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتي سوف يتم رفع كفاءة الخدمة بها وبالتالي سوف ينعكس هذا التحسن في الخدمة على العزبة من خلال المشروعات المقرر تنفيذها في قطاع الاتصالات ضمن المبادرة.

فيما أكد مسئولو التأمين الصحي أنه بالنسبة لحالة أحد المواطنين والذي تقدم بطلب أثناء اللقاء يلتمس فيه إجراء عملية جراحية أخرى بمستشفى الجامعة، فقد تم التنسيق بين التأمين الصحي والمستشفى، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وأشعة رنين مغناطيسي حديثة وجار تحديد موعد إجراء العملية اللازمة، بينما أفاد التخطيط العمراني بإدراج طلب أحد المواطنين يلتمس فيها إلغاء شارع مار بقطعة أرض يمكلها بقرية أبوصير الملق "مدرج بالمخطط وغير موجود على الطبيعة"، وعرض الطلب على لجنة التظلمات بالتخطيط العمراني، تمهيداً لعرضه في أقرب اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة.

وعن طلب أحد المواطنين ممن تقدموا بطلب تصالح على قطعة أرض بقرية كوم إدريحة، أفادت المتغيرات المكانية أنه تم إعادة المعاينة ورفع الإحداثيات، واتضح صحة الإحداثيات السابقة والتواصل مع أملاك الواسطى وتبين أن الموقع يقع ضمن ولاية الأوقاف، والبيانات الواردة بشهادة البيانات صحيحة، وعلى المواطن التقدم بها لطلب التصالح، بينما تم اتخاذ اللازم حيال شكوى مواطن من ذوي الهمم من بني حدير ،يتضرر فيها من تأخر إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أفاد وكيل وزارة التضامن، أن المواطن تم بحث مشكلته ويتم السير في الإجراءات اللازمة لذلك، حيث تحدد له كشف بالقومسيون يوم 23 الشهر الجاري.