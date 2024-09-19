المشدد 7 سنوات للمتهم بتوزيع المخدرات في عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات، بالسجن المشدد 7 سنوات، حيث ضبط بحوزته كمية من مخدري السيليوسين والحشيش بمنطقة عين شمس.



وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكي به أجزاء نباتية وزنت 10 جم، ثبت أنها السيليوسين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأضاف التقرير أن المضبوطات شملت أيضا كيس بلاستيكي به 5 قطع لمادة سمراء اللون كل قطعة ملفوفة بلفافة بنية اللون وزن الكيس 100 جم، ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لترويجه مخدري الحشيش والسيليوسين.

وتلقى قسم شرطة عين شمس، بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل - مقيم بدائرة القسم بترويج مخدري الحشيش والسيليوسين بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على "كمية من مخدري الحشيش والسيليوسين، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.