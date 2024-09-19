أرتيتا يستقر على تشكيل أرسنال لمواجهة أتلانتا اليوم بدوري الأبطال

استقر المدير الفني ميكل أرتيتا على تشكيل أرسنال الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد أتلانتا الإيطالي على ملعب جيويس في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يأمل فريق أرسنال العودة إلى إنجلترا بنتيجة إيجابية يفتتح بها مشواره في البطولة، ويكتسب بها اللاعبين دفعة معنوية قوية في مستهل مشوار المنافسة على اللقب القاري.

ومن المتوقع أن يدخل أرسنال المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليش، تيمبر.

الوسط: توماس بارتي، جورجينيو، مارتينيللي.

الهجوم: لينادرو تروسارد، كاي هافريتز، بوكايو ساكا.

موعد مباراة ارسنال وأتلانتا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن ستنطلق مباراة أرسنال ضد أتلانتا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة أرسنال ضد أتلانتا عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي على سعيد الكعبي، وستقام على ملعب جيويس.