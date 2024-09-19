الشباب والرياضة تطلق إشارة البدء لفاعليات مبادرة 5in1 بقنا

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، إشارة البدء فى تنظيم فاعلية "5in1"في نسخته الثانية على التوالي بمحافظات مصر، وذلك بفكر وتنفيذ من متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY" بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بمحافظة قنا.

أعقبها كلمة لماريز مدحت مسئول المشروع بمحافظة قنا، قامت خلالها بتقديم عرض عن المشاريع والأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، كما تم شرح آلية أخلاقيات العمل التطوعي وأنواعه وأهميته فى الحياة العملية، بالإضافة إلى كيفية تنمية التواصل المهني وأهم السلوكيات الصحيحة اللازم توافرها في متطوعي وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الفاعلية التي حضرها عدد كبير من شباب وفتيات محافظة قنا، أهمية التطوير الشخصي وكيفية التسويق الناجح لكل منا، كما تناولت الندوة خطة الثلاثة أشهر القادمة لمشروع شباب يدير شباب بمحافظة قنا، الفاعلية شملت بعض الفقرات الترفيهية للمتطوعين.

يذكر أن هذه الفاعلية تعد جزءًا من الأنشطة التي ينظمها متطوعو وزارة الشباب والرياضة على مدار الستة سنوات الماضية منذ تأسيسها في عام 2018، وتهدف إلى تشجيع المشاركة الفعالة للشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

عقب تدشينها رسميا .. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة "بداية جديدة "

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، تنفيذ أولى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في يومها الأول بنطاق المحافظة، وذلك عقب تدشين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لها من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث نفذت مديرية الاوقاف عدد من الأنشطة والفعاليات بقرية الصياد التابعة للوحدة القروية بالرحمانية بمركز نجع حمادى ، كما نظمت مديرية الصحة قافلة طبية بالقرية وتم توقيع الكشف المجانى على 409 حالات بمختلف التخصصات الطبية، فيما نظمت مديرية التموين قافلة بيع مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلا عن فحص عدد 80 بطاقة تموينية متوقفة، و نظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية توعوية وعلاجية مجانية.

فيما نظمت مديرية القوى العاملة وفرع المجلس القومي للمرأة سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية عن المشروعات الصغيرة وفرص العمل والخدمات التى يقدمها مكتب العمل، كما قام جهاز تنمية المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة بتجهيز قافلة بيع مواد غذائية ومجمدات بأسعار مخفضة.