فتحي عبدالوهاب يقدم ورشة تمثيل بمهرجان وهران الدولي الدورة الـ12

يستعد الفنان فتحي عبدالوهاب، لتقديم ورشة تمثيل في الدورة الـ12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يومي 8 و9 أكتوبر المقبل.

وتقام الدورة الـ12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر 2024 بمدينة وهران غربي الجزائر، وكان غاب لمدة 6 سنوات، حيث تم إقامة آخر دورة عام 2018 وهي الدورة 11.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

الدورة 12 من المهرجان تقام برئاسة الفنان عبد القادر جريو، مع إدارة فنية جديدة من المحترفين والمهنيين في مجال السينما، بالإضافة إلى هيئة استشارية من صناع السينما، وتضع الدورة الجديدة برنامجا متنوعا وزخما كبيرا في الفعاليات، كما ستعرض آخر إنتاجات السينما العربية بحضور صناعها.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تم تأسيسه عام 2007، ويعدّ نافذة كبيرة على السينما العربية، كما يحمل بعدا دوليا من خلال برامجه المتنوّعة إلى جانب العروض والندوات والنقاشات والورشات، وتحتضنه مدينة وهران الساحلية غربي الجزائر.