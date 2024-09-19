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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

حفل ختام النشاط الصيفي لمكتبة مصر الجديدة.. صور

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

احتفلت مكتبة مصر الجديدة بحي الأسمرات أمس، بختام الموسم الثقافي الصيفي لهذا العام بمجموعة من الفعاليات التفاعلية والألعاب الترفيهية والأنشطة التعليمية.


قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن المنصات الثقافية والإبداعية التابعة للجمعية تبنت خلال الإجازة الصيفية برنامج أنشطة وفعاليات مكثفة، لتعزيز دور المكتبات خلال الإجازات بهدف المساهمة في توفير فرص للتعلم، تمكن الأطفال والشباب من الاستفادة من وقت الفراغ واستثمار الإجازة في تعلم معارف جديدة.

مشيرا إلى أن لتحقيق هذا الهدف كثفت كافة مؤسسات الجمعية وهى مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل مكتبة المستقبل العامة والطفل ومركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، من استضافة مدربين وخبراء وكتاب متخصصين قدموا خلاصة معارفهم وخبراتهم، وقدموها من خلال موضوعات متنوعة جذبت مختلف الفئات والأعمار، وهذا ما حرصنا عليه عند وضع برنامج الأنشطة خلال هذا الصيف.

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