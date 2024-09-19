قفزة مفاجئة.. سعر الريال السعودي والعملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. سجل سعر الريال السعودي 12.89 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع ، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي 158.19 للشراء و159.33 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء، ننشر لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم، وفقًا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلى المصري، عبر القنوات الرسمية، وحتى كتابة تلك السطور.

الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي 158.19 للشراء و 159.33 للبيع.

الريال السعودي بالبنك الأهلى المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري حوالي 12.89 للشراء و 12.95 للبيع.

درهم إماراتي بالبنك الأهلى المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري حوالي 13.18 للشراء و13.22 للبيع.

دينار بحريني بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار البحريني أمام الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري حوالي 127.26 للشراء و 128.89 للبيع.

ريال عماني بالبنك الأهلى المصري:

سجل سعر الصرف الريال العماني بالبنك الاهلى المصري امام الجنيه حوالي 124.67 للشراء و 126.18 للبيع

الريال القطري بالبنك الأهلى المصري:

سجل سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه المصري حوالي 12.30 للشراء و13.32 للبيع

دينار أردني

سجل سعر صرف الدينار الأردني أمام الجنيه المصري حوالي 67.67 للشراء و68.61 للبيع

سعر الدولار.. شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، استقرارًا جماعيًا وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

حرصًا من موقع بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء نقدم لكم خلال التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم 48.48 جنيه للشراء، و48.58 للبيع. في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات في مصر اليوم بالبنك الاهلى المصري

سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء : 48.48 جنيه للشراء، و48.58 للبيع.

سعر اليورو اليوم

متوسط سعر اليورو اليوم: 53.66 جنيه للشراء، 54.10 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.77 جنيه للشراء، 64.35 للبيع.

سعر صرف دولار كندى بالبنك الاهلى المصري

بلغ سعر صرف دولار كندي اليوم 35.52 للشراء و 35.77 للبيع

سعر صرف فرنك سويسري مقابل الجنيه المصري

بلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري بالبنك الاهلى 56.94 للشراء و 57.45 للبيع.

سعر صرف 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري

بلغ متوسط سعر صرف الين الياباني 33.68 للشراء و 34.23 للبيع

دولار استرالي مقابل الجنيه المصري بالبنك الاهلي اليوم

سجل الدولار الاسترالي اليوم 32.66 للشراء و 32.10 للبيع

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