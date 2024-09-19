موعد بدء العام الدراسي لطلاب الجامعات 2024

موعد العام الدراسي لطلاب الجامعات 2024.. يبحث الكثير من الطلاب تزامنا مع اقتراب بدء الدراسة في المدارس، عن موعد بدء العام الدراسي لطلاب الجامعات الحكومية 2024، حيث من المقرر أن يكون أول أيام الدراسة في 28 سبتمبر 2024، وينتهي في 29 مايو 2025.

موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس

وفي سياق آخر يبدأ العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، يوم 21 سبتمبر الجاري وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا وتنتهي 5 يونيو 2025.

الفصل الدراسي الثاني

كما يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

جدير بالذكر يفتح باب تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات، من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.