الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تستضيف وفدًا من 17 دولة أفريقية

استضافت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفدًا أفريقيًا كبيرًا يضم ممثلي 17 دولة أفريقية من متخذي القرار في مجال النقل البحري.

هذا وقد شمل اللقاء التعرف على إمكانيات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وما تشهده من تطويرات ضخمة وبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة مع الأشقاء الأفارقة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والعمليات التشغيلية وبناء القدرات وإثراء الحركة التجارية البينية.

كما تطرق النقاش إلى كيفية دعم العمليات اللوجستية ودمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الأنشطة المينائية المختلفة وكيفية تحقيق ترابط وتكامل بين الموانئ ووسائل النقل متعددة الوسائط واستغلال موقع ميناء الإسكندرية الجغرافي وإمكانياته وطاقاته الاستيعابية في أن يكون محورًا إقليميًا للنقل البحري ومنفذًا رئيسيًا للتجارة بين الدول الأفريقية وقارتي أوروبا وآسيا.

تأتي هذه الزيارة في ظل التوجه العام للدولة وتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة سبل الدعم والشراكة التجارية والاقتصادية.

كما شملت الزيارة بناء على توجيهات اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جولة ميدانية لتفقد الأرصفة والساحات بالميناء ومحطة الركاب البحرية وغيرها من المرافق المينائية وكيفية تنفيذ العمليات التشغيلية فيما يتعلق بالملاحة البحرية للسفن والإرشاد والقطر وأيضًا تفقد الهويس الرابط بين البحر المتوسط ونهر النيل في إطار توسع هيئة الميناء في استخدام وسائل النقل المختلفه لنقل البضائع من وإلى الميناء سواء بالطريق البري أو السكك الحديدية أو النقل النهري.