أحمد الدسوقي ضمن أفضل 2% من علماء العالم ضمن تصنيف "ستانفورد" لعام 2024

للعام الثاني على التوالي..

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية تصنيف الدكتور أحمد محمد الدسوقي، ابن محافظة الأقصر، أستاذ مساعد الجيوفيزياء النظرية والتطبيقية بقسم الجيولوجيا، كلية العلوم بجامعة السويس، ضمن قائمة ستانفورد لأفضل ٢ % من العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، للعام الثاني على التوالي، Stanford University “World's Top 2% Scientists.



وأصدرت ستانفورد قائمة بأسماء أفضل 2٪؜ من علماء العالم؛ الأكثر تأثيرًا واستشهادًا بأبحاثهم في التخصصات المختلفة؛ وهو إنجاز علمي عالمي جديد يضاف لقائمة إنجازات الدسوقي في تخصصه، ويعكس مدى أهمية أبحاثه، كأحد العلماء الأكثر أسهامًا في إثراء مجال تخصصه.



وأوضح الدكتور أحمد تستند جامعة ستانفورد في اختيارها العلماء الأكثر تأثيرًا، إلى مجموعة من المعايير؛ يأتي من بينها: عدد الأبحاث المنشورة الرصينة في مجلات دولية معتبرة، وقوة المجلات المنشور بها البحث، بالإضافة إلى معامل هيرش " h_index" والذي يشير إلى عدد الأبحاث للعالِم، والتي تم اقتباسها كمرجع مهم،

وعدد الاقتباسات الكلية لكافة الأبحاث خاصة العالِم.



نُشر للدسوقي عدد 95 بحثًا دوليًا ضمن إنتاجه العلمي، وترتكز الاهتمامات العلمية لأستاذ الجيوفيزياء بجامعة السويس على الجيوفيزياء النظرية، حيث يعمل على تنفيذ معادلات " استحداث طرق متقدمة وأكثر دقة من سابقاتها التقليدية لتحديد الحواف في الطرق المغناطيسية والتثاقلية في الجيوفيزياء، ومايترتب عليه من تحديد دقيق للتراكيب الجيولوجية"، بالإضافة لاستخدام الجيوفيزياء مع الاستشعار عن بعد وبيانات الجيولوجيا في البحث عن المعادن، وكذلك التغيرات المناخية.

تخرج الدكتور أحمد الدسوقي في كلية العلوم جامعة جنوب الوادي عام 2003، وعمل بالقطاع الخاص بشركات أدوية محلية ودولية، ثم عين مديرا لمحمية الدبابية الطبيعية، وحصل على الماجستير عام 2014، ثم حصل على الدكتوراة في فلسفة العلوم في الجيوفيزياء عام 2017، وعين مدرس بكلية العلوم بجامعة السويس عام 2019.

ويشغل الدسوقي حاليا مهام محرر بعدد من كبرى المجلات الدولية العلمية المتخصصة، وايضا محكم لعشرات المجلات الدولية ذات التخصص؛ من بينها، المجلة الأمريكية Geological Journal، ومجلة "Scientific Reports " التابعة لدار نشر nature، ومجلة علوم الأرض الإفريقية، وبمجلة " Geophysical Journal International "، وكذلك مجلة الاستشعار عن بعد "Remote Sensing ".