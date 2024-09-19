نتيجة مسابقة صناعة المحتوى العلمي في جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس نتيجة مسابقة صناعة المحتوى العلمي، التي نظمت تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

ونظم قطاع شئون التعليم والطلاب الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس فعاليات مسابقة (صناعة المحتوي العلمي) بقاعة الأنشطة الطلابية خلال الفترة من ١٦-١٨ سبتمبر ٢٠٢٤.

ومثل لجنة التحكيم بالمسابقة الدكتور ممدوح محمد عبد العزيز بكلية التربية، والدكتور إسلام سعد عدلي بكلية العلوم حيث تم مناقشة الأعمال المقدمة من الطلاب والتي تمثل كليات الجامعة المختلفة بأعمال بلغت ٢٣ عمل فريقي ١٢ عمل فردي.

نتائج مسابقة جامعة عين شمس

وجاءت نتائج مسابقة صناعة المحتوى العلمي في جامعة عين شمس كالآتي: مسابقة الفرق وحصد فيها المركز الأول كليتي الطب والزراعة وحصل على المركز الثاني كليتي العلوم والألسن وحصد المركز الثالث كلية العلوم.

وفي مسابقة الفردي حصل على المركز الأول كلية العلوم بينما حصلت كلية التجارة على المركز الثاني كما حصل علي المركز الثالث كليتي التمريض والطب.

وأشرف على تنفيذ المسابقة أسماء خاطر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطلعت عبده مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي والطالب يوسف أحمد أمين مساعد اللجنة العلمية، الطالب محمود هاني رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس.