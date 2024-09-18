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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محمد كامل عمرو: تفجير "البيجر" لن يُؤثر على مواجهة حزب الله للاحتلال

السفير محمد كامل
السفير محمد كامل عمرو

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل قدوم الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن "نتنياهو" يقوم بالتصعيد ويفشل المفاوضات كلمات اقتربت مفاوضات وقف إطلاق النار من الوصول إلى اتفاق. 
وتابع "عمرو"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة مساءً "Ten"، مساء الأربعاء، أن تفجير الاحتلال الإسرائيلي الأجهزة اللاسكلية "البيجر" لحزب الله لن يكون له أثر إستراتيجي على مسار المواجهة بين حزب الله ودولة الاحتلال، ولكنه يُحدث فرقعة على المستوى الإقليمي والعالمي، لأن التفجير حدث لأجهزة اتصالات في وقت واحد.

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 وأضاف أن حزب الله قد يقوم بتعويض منظومة الاتصالات التي ضربت من قبل دولة الاحتلال، ولكن الأثر النفسي لهذه العملية سيكون كبيرا وسيستمر لفترة طويلة.
وأشار إلى  أن دولة الاحتلال وضعت نموذجا جديدا في المواجهات العسكرية، موضحًا أن إسرائيل تقتل 10 أفراد أو أكثر بهدف قتل واحد فقط، وهذا نموذج جديد من نوعه، والبعض بدأ يتقبل هذا النموذج، كما أن استخدام أجهزة الاتصال كأجهزة دمار نموذج آخر جديد وضعته دولة الاحتلال، وهذا الأمر خطير للغاية على مستويات النزاع خلال الفترة المقبلة.

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