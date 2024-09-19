الخميس 19 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد محطات مياه الشرب بالصالحية الجديدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة ميدانية إلى مدينة الصالحية الجديدة لتفقد عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، وعدد من مسئولي الجهاز.

 

وشملت الزيارة محطة الرفع الرئيسية في المدينة، حيث تفقد المهندس أشرف فتحي، سير العمل بالمحطة،كما زار مأخذ مياه محطة الشرب، الذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 37 ألف م³/اليوم، ومحطة تنقية مياه الشرب التي تعمل بطاقة 32 ألف م³/اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثنائية بطاقة 27 ألف م³/اليوم.

 

وخلال الزيارة، أكد المهندس أشرف فتحي، وأهمية الحفاظ على كفاءة تشغيل المحطات وضمان استمرارية العمل فيها بأفضل مستوى ممكن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية في جميع مراحل التشغيل.

 

وفي سياق متصل، قام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة في مختلف مناطق المدينة، ضمن جهود الجهاز المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان كفاءة البنية التحتية للمدينة.

 

وأكد المهندس خالد شاهين، أهمية الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة لضمان توفير إضاءة جيدة في شوارع المدينة، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة للسكان، مشيراً إلى أن الجهاز ملتزم بمتابعة تنفيذ كافة الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة لضمان رضا المواطنين.

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