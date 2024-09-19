ختام ورشة "دليل إجراءات العمل الموحد للإدارة العامة للعلاقات العامة" بصرف الإسكندرية

شهد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فعاليات ورشة عمل "دليل إجراءات العمل الموحد للإدارة العامة للعلاقات العامة"، التي استمرت لمدة 4 أيام، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس "ممدوح رسلان"، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوحيد إجراءات العمل بين الشركات التابعة في المجالات كافة.

وشاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تنظيم ورشة العمل، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتعاون المشترك بين الإدارة العامة للعلاقات العامة، وإدارة دعم النزاهة بالشركة القابضة.

وافتتح اللواء محمود نافع حديثه متوجهًا بالشكر لجميع الحضور من جميع شركات الصرف الصحي في مصر، التابعين للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، لاهتمامهم بالمحتوى المقدم بورشة العمل، وإلى ما تم الوصول إليه من تطور في أداء العلاقات العامة والإعلام.

وأكد "نافع" على أهمية تقييم فعالية عمل العلاقات العامة بالشركات وتحليل النتائج وتحسين المهارات بشكل دوري ومستمر، وتطبيق التحسينات اللازمة بناءً على التقييمات والملاحظات المستمرة.

وأوضح "نافع" أهمية دور العلاقات العامة والإعلام في تعزيز التواصل ورفع معنويات العاملين وزيادة الولاء والانتماء داخليًا وتحسين الصورة الذهنية للشركات والتواصل الخارجي مع المواطنين والجهات الأخرى، بالإضافة إلى توضيح الأدوار والجهود التي تقوم بها الدولة لخدمة المواطن.

وأشار "نافع" إلى دور إدارات دعم النزاهة في تطبيق مبادئ دعم النزاهة والشفافية في إجراءات العمل كافة ومشاركتها الفعالة والتي كان لها أثر كبير في تحسن العديد من إجراءات العمل بالشركات.

وشارك في ورشة العمل دكتورة "غادة عبدالوهاب"، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، والأستاذة "هناء عامر"، مدير عام العلاقات العامة بالشركة القابضة، والأستاذ "أحمد جمال"، مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، ولفيف من مديري عموم العلاقات العامة ومديري إدارات دعم النزاهة بالشركات التابعة.