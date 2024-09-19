ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم .. ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 19-9-2024، مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.50 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة وشاملة للقراء والمتابعين ننشر لكم أسعار العملات الأجنبية و العربية وفقًا لآخر تحديثات معلنة من البنوك على مدار اليوم أول بأول، وحتى كتابة تلك السطور.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.48 جنيه للشراء.

48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.48 جنيه للشراء.

48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.48 جنيه للشراء.

48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.48 جنيه للشراء.

48.58 جنيه للبيع.

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