"ناصف" يشهد أوبريت "بداية جديدة" على مسرح روض الفرج

شهد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأربعاء، ثاني ليالي أوبريت "بداية جديدة"، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن البرنامج الذي تقدمه الهيئة في إطار مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بحضور سمر الوزير مدير عام المسرح، د. ابتهال العسلي مدير عام ثقافة القاهرة.

الأوبريت فكرة وألحان محمد مصطفى، إخراج محمد الطايع، استعراضات محمد ميزو، مادة فيلمية محمد المأموني، غناء الصوليست هبة إسماعيل.

أداء تمثيلي أبطال فرقة أوبرا عربي: الفنان محمد فؤاد، الفنان ممدوح حنفي، رنا بركات، أحمد خالد، وأحمد بكري، وبمشاركة فرقة أطفال أوبرا عربي: لولوا دبور، ليال دبور، وريّان محيي الدين.

الأوبريت يعرض قصة رب أسرة يدعى "مصري" تحاول زوجته "محروسة" إقناعه بخوض تجربة زيارة أحد المصانع المتطورة المعنية ببناء الإنسان، وبعد عدة محاولات يوافق الزوج على زيارة المصنع وهناك يلتقي ببعض الشخصيات التي تحاول إعادة تأهيله من جديد صحيا، اجتماعيا، ثقافيا، رياضيا، وتعليميا، للتأكيد على فكرة أن التغيير الإيجابي يحتاج دائما إلى التكاتف والعمل الجماعي، وهو ما ترتكز عليه المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى زيادة الوعي الثقافي، وترسيخ الهوية المصرية.

"بداية جديدة" إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وقدم على مسرح القصر بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، ومن المقرر أن يطوف العرض عدة محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة ومنها مطروح، الغربية، والشرقية وغيرها، وتقدم بالمجان للجمهور.

ثقافة سوهاج تختتم فعاليات البرنامج الصيفي لذوي الهمم

من ناحية أخرى ، اختتم فرع ثقافة سوهاج، فعاليات البرنامج الثقافي والفني لذوي الهمم، الذي أقيم على مدار أشهر الصيف، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

وشهد حفل الختام الذي أقيم بمتحف سوهاج القومي، د. محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، بحضور د. طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج، د. محمد إمبابي أستاذ التربية الخاصة بجامعة الأزهر، د. فاطمة الزهراء رضوان رئيس قسم الموهوبين بالفرع، ولفيف من القيادات والمبدعين، وعدد غفير من الرواد.

واستهل الحفل المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، بتفقد الحضور معرض الفن التشكيلي تحت عنوان "مبدعي الفن والجمال"، تضمن نتاج ورش مبادرة ثقافتنا في إجازتنا بمحافظة سوهاج، منها لوحات جدارية وفنون تشكيلية ومشغولات خرز، وإكسسوارات وأشغال يدوية، ومنحوتات ولوحات الخط العربي.

أشاد نائب المحافظ بمستوى الإبداع والتميز للمواهب من ذوي الهمم من المشاركين، معربا عن سعادته بتزامن الفعاليات مع انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، وتعكس مبادراتها وبرامجها سعيها الواضح نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.

واستمع الحضور لباقة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمها فريق الموهوبين منها "قيدوا البخور، المسك فاح، هنقول إيه، قمر سيدنا النبي، صلوا عليه"، وغيرها.

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