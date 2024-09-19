الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تبدأ مساء اليوم ـ الخميس ـ فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وذلك من خلال الاحتفالية التي تقام على المسرح الذي أقيم خصيصا بمارينا يخوت فندق صن رايز جاردن بيتش وسط البحر، ويحضرها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، وعدد كبير من نجوم السينما وصناعها .

وتقدم إدارة المهرجان لجان تحكيم مسابقات المهرجان الأربعة لجمهور المهرجان، حيث تشكلت لجنة الأفلام الطويلة من المخرج الكبير هاني لاشين "رئيسا"، وعضوية الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما "مصر"، والمخرجة ساندرا جيسي "سويسرا"، والمخرج إيمانويل جيروسا "إيطاليا"، والناقدة والمنتجة السينمائية ليلى إبراهيم "السودان".

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المخرج الدكتور خالد بهجت "رئيسا" من مصر، والمخرج نزار شهيد من العراق، والمخرج حماد الزعبي من الأردن.

وتشكلت لجنة أفلام الطلبة برئاسة المخرج الكبير عمر عبد العزيز، وعضوية المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل، والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما

وتضم لجنة تحكيم الجائزة الخضراء الخبير السياحي والمنتج الدكتور عاطف عبد اللطيف "رئيسا"، وعضوية الفنانة ميرنا وليد من لبنان ، والفنان عمر الجاسر من السعودية.

ويشهد الحفل تكريم تجارب سينمائية ملهمة للشباب، وهم الفنانة اللبنانية دياموند ابو عبود، والمخرجة ساندرا نشأت، والمنتج هشام عبد الخالق، ويهديهم رئيس المهرجان شهادات التقدير وقناع الفرعون الشاب توت عنخ امون.

وتتضمن الليلة الافتتاحية فقرة فنية يقدم من خلالها الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي مقتطفات من الموسيقى التصويرية لاشهر 5 افلام في السينما العالمية، وتختتم الاحتفالية بعرض فيلمين يمثلان بدايات المخرج الكبير هاني لاشين، الاول هو مشروع تخرجه من المعهد العالي للسينما، والثاني فيلم "القارب" ، والذي يعد بداية التعاون المشترك بينه وبين الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، وقدمه لاشين عام 1980 بعد تخرجه من المعهد بأربعة أعوام.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .