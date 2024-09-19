الخميس 19 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية للمرور على مدارس مدينة حدائق العاصمة للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

 

وشهدت الجولة المرور على مدرسة المهندس علاء عبدالعزيز الرسمية، ثم مدرسة الزهور، حيث وجه رئيس الجهاز بتذليل أي عقبات تواجه إدارة المدارس بهدف توفير المناخ المناسب للطلاب وانتظام العام الدراسي الجديد.

 

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، المناطق المحيطة بالمدارس والطرق المؤدية إليها للتأكد من عدم وجود إشغالات وانتظام حملات النظافة ورفع المخلفات بالتزامن مع بداية الدراسة وما يتبعها من زيادة الكثافات حول المدارس، كما تم التنبيه على إدارة التنمية بعمل اللازم للمحافظة على محيط المدارس لتسهيل الحركة المرورية لأولياء الأمور والطلاب وسكان المدينة والتأكيد على ضرورة التنسيق مع الشركة المسئولة عن النقل الداخلي لتوفير وسائل المواصلات بصورة كافية والالتزام بالمواعيد.

 

تلا ذلك زيارة مكتب البريد أيضا للتسهيل على أولياء الأمور في سداد المصروفات دون زحام والمرور على الحضانة والمركز الطبي، حيث شدد المهندس عمار مندور، على ضرورة توفير الخدمة الطبية على أكمل وجه لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والسكان من خلال توفير الرعاية الطبية المتكاملة بالمركز.  

وفى ختام الجولة، اكد مندور على استمرار الجهاز في تقديم كافة أوجه الدعم لتذليل أي صعوبات تواجه الطلاب وترتقى بالمنظومة التعليمية بالمدينة، كما استكمل الجولة بالمرور على أعمال الطرق بمنطقة سكن لكل المصريين، الإعلان الرابع عشر، وشدد على المسئولين بإدارات الجهاز بضرورة انهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بالمرور على رافع المياه الجاري تنفيذه بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة، والذي يهدف إلى تحسين ضغط المياه وخصوصاً بالأدوار المرتفعة بالمدينة.

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