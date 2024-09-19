الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

إياد نصار ضيف "إنرجي بلس" مع زهرة رامي في هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

يحل الفنان إياد نصار ضيفا على برنامج "إنرجي بلس" الذي يذاع عبر صفحات راديو إنرجي ٩٢.١ على مواقع التواصل الاجتماعي.

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يتحدث إياد نصار مع زهرة رامي في برنامج إنرجي الجديد حول حياته الشخصية والعملية والحديث عن مشواره الفني.

أطلقت محطة  راديو إنرجي ٩٢.١ برنامجها الديجيتال الجديد "إنرجي بلس" وذلك عبر جميع منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.


برنامج "إنرجي بلس"  يتميز  بمحتوى متنوع وفني وعصري للحديث عن موضوعات متعددة في جميع المجالات ويقدمه مذيعو الراديو.


وجاءت أولى حلقات  "إنرجي بلس" مع صانعة المحتوي مي إبراهيم وأجرت معها الحوار منة عامر، وتحدثت عن تجاربها الشخصية كأم وزوجة وشخصية معروفة عبر السوشيال ميديا.

 

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