أسعار الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-9-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 158.1 جنيه للشراء و159.3 جنيه للبيع، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

158.1 جنيه للشراء.

159.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

158.5 جنيه للشراء

159.2 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.7 جنيه للشراء.

159.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.9 جنيه للشراء.

159.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.1 جنيه للشراء.

159.4 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار الخميس متعافيا من الهبوط السابق في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وبدأ البنك المركزي أمس الأربعاء دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم.

ورغم أن المستثمرين توقعوا حجم الخفض جزئيا بسبب سلسلة من التقارير الإعلامية التي أشارت إلى ذلك الاتجاه قبيل صدور القرار، فقد خالف الخفض الكبير توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين كانوا يميلون إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وأبقت طريقة تفاعل الأسواق العادية مع الأمر الدولار في وضع جيد خلال التعاملات الآسيوية المبكرة. فقد تعافى الدولار من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل مجموعة من العملات والذي بلغه في الجلسة السابقة، وسجل ارتفاعا طفيفا في أحدث قراءة عند 101.03.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.58 بالمئة إلى 143.12. وهبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1113 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.وتوقع صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية في 2026، لكنهم قالوا إن التوقعات بشأن ذلك المستقبل البعيد غير مؤكدة بالضرورة.