موعد مباراة برشلونة وموناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على موناكو الفرنسي في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس بمستهل مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال اوروبا النسخة الجديدة 2024 – 2025.

يدخل فريق برشلونة مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني هانز فليك بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، حيث يستهدف العملاق الكتالوني تحقيق أفضل انطلاقة بالبطولة لرفع الروح المعنوية للاعبين والمنافسة بقوة على اللقب.

وتعد مواجهة اليوم هي التجربة الأوروبية الأولى للمدرب الألماني هانز فليك في قيادة برشلونة، وذلك بعد خوض 5 مباريات مع الفريق في الدوري الإسباني منذ توليه المهمة حقق خلالها العلامة الكاملة بالفوز فيها جميعًا.

ويتسلح فريق موناكو في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاثة أمام العملاق الكتالوني.

موعد مباراة برشلونة وموناكو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب لويس الثاني، حيث ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.