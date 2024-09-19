اللاعب أحمد ياسر المحمدي في قفص الاتهام.. تفاصيل

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، مدافع نادي الريان القطري، فى اتهامه باغتصاب فتاة قطرية بعد استدراجها لشقته.

ونفى اللاعب أحمد ياسر المحمدي خلال تحقيقات النيابة، ما نسبته الفتاة إليه من اتهامات، موضحا أن الفتاة التي تدعي عليه هذا الادعاء ليست قاصر بل فتاة بالغة ناضجة وكان مرتبطا عاطفيا بها منذ فترة وتتردد عليه داخل شقته برضاها ولم يجبرها على شيء ولم يواقعها كرها عنها.

وأضاف اللاعب أن ما فعلته الفتاة هو نكاية فيه لرغبتها في الزواج منه كرها عنه، قائلا: “كانت بالاتفاق معاها مش غصب عنها، وكله بمزاجها”.

وأشار المحمدي، أنه تفاجأ بتقديم الفتاة شكوى ضده لدى الشرطة القطرية تتهمه باغتصابها وبعدها تم القبض عليه هناك وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية وبعدها عاد إلى مصر، وفور وصوله مطار شرم الشيخ فوجئ بأنه مطلوب على قوائم الإنتربول، وتم ضبطه وترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه.

ودلت التحريات أن أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم كان متهم بالتعدي على فتاة في دولة قطر، تم القبض عليه عقب تحقيقات موسعة معه في القضية، وقررت إخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكنه فور قرار إخلاء سبيله عاد إلى مصر، وهذا ما دفع جهات التحقيق بالخارج مخاطبة الإنتربول لضبطه والتحقيق معه.

دولة قطر تخاطب الإنتربول للقبض على اللاعب

وألقت الأجهزة الأمنية في قطر القبض على اللاعب وأحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيق معه، ونفى ارتكاب الواقعة مدعيًا أن البلاغ كيدي، وبناءً على ذلك قررت النيابة في قطر إخلاء سبيل اللاعب على ذمة القضية، حتى يتم توقيع الكشف الطبي على المجني عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه، ولكن تبين أن المتهم سافر إلى مصر ونزل بمنطقة شرم الشيخ.

وبناءً على ذلك خاطبت دولة قطر الإنتربول الدولي، وتم وضعه على قوائم ترقب الوصول وضبطه في شرم الشيخ وترحيله إلى قسم شرطة عابدين، وتحرير المحضر رقم 3416 لسنة 2024 جنح عابدين.

وبمأمورية أمنية مشددة، تم ترحيل اللاعب أحمد ياسر المحمدي إلى نيابة وسط القاهرة؛ للتحقيق معه وسماع أقواله الذي استمر في النيابة على مدار 7 ساعات وانتهت جلسة التحقيق بقرار حبس اللاعب أحمد ياسر المحمدي 4 أيام على ذمة التحقيقات.