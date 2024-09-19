الخميس 19 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

البنتاجون: نحن بحاجة لإنشاء نظام أقمار صناعية لمراقبة إطلاق الصواريخ

أقمار صناعية
أقمار صناعية

دعت ميليسا دالتون، نائبة وزير القوات الجوية الأمريكية، إلى تحديث برنامج المراقبة الفضائي الحالي، لكشف عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية وفرط الصوتية، وفقًا لوكالة "روسيا اليوم".

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وأشارت دالتون، في المؤتمر العسكري المنعقد في واشنطن، إلى أنه على الولايات المتحدة إنشاء منظومة أقمار صناعية ثابتة لكشف إطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.


وقالت، "نحن بحاجة إلى إنشاء بنية أقمار صناعية عملياتية ثابتة لتحسين مراقبة إطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من قبل خصومنا المحتملين".


وأوضحت دالتون، أن الحديث يدور عن تحديث برامج المراقبة الفضائية Next-Generation Overhead Persistent InfraRed.

 

وتابعت، يجب أن تراقب المنظومة الأمريكية أولا وقبل كل شيء التهديدات المحتملة في الفضاء من جانب روسيا والصين، لأنه كما يزعم لديهما القدرة على إزالة الأقمار الصناعية من مدارها.

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