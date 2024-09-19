ترامب يؤكد عدم تحويل أمريكا إلى ديكتاتورية حال فوزه بالانتخابات

قال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إنه إذا فاز في انتخابات نوفمبر، فإنه لا ينوي تحويل البلاد إلى "ديكتاتورية"، وهو الأمر الذي كثيرا ما يلومه عليه المعارضون السياسيون، وفقًا لوكالة" سبوتنيك".



وأضاف ترامب، متحدثًا إلى أنصاره في ولاية نيويورك: "نحن بحاجة إلى ضمان وضع حد للأكاذيب (التي يروج لها الحزب الديمقراطي الأمريكي) بأن خصمهم السياسي ينوي إقامة دكتاتورية في الولايات المتحدة، والحقيقة هي أنني لا أشكل تهديدًا الديمقراطية الأمريكية، لكنهم يفعلون ذلك.

وأضاف أن خصومه السياسيين، ممثلين بإدارة الرئيس جو بايدن، فعلوا "أشياء لا يمكن حتى تصورها" في البلاد.

ولفت ترامب، إلى أن سياسات الهجرة "الفاشلة" وانتخابات 2020 "المسروقة" حولت الولايات المتحدة إلى دولة من دول العالم الثالث

وركز ترامب في كلمته على التضخم، والجريمة، والهجرة غير القانونية.

ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت يوم الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت حملة ترامب أن "الرئيس السابق بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".