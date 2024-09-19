الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صحيفة أمريكية: الموساد أرسل رسائل نصية للأجهزة اللاسلكية بلبنان قبل تفجيرها

أجهزة اللاسلكي
أجهزة اللاسلكي

 نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالًا أكدت من خلاله أن الموساد أرسل رسائل نصية قصيرة باللغة العربية إلى الأجهزة اللاسلكية في لبنان قبل تفجيرها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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 وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر في المخابرات الإسرائيلية، إنه من المفترض أن يكون بعض أصحاب أجهزة النداء قد ظنوا أن الرسائل مرسلة من قيادة "حزب الله".
 كما يشير المقال إلى أن هدف الرسالة كان أن يمسك المستخدمون بالأجهزة، بحيث تكون قريبة من رؤوسهم قبل تفجيرها.
 وشهد لبنان الثلاثاء والأربعاء، هجمات واسعة تسببت في تفجير أجهزة للاتصال اللاسلكي (بيجر) في عدد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله في لبنان، ما أدى إلى مقتل 12 شخصًا بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين، الثلاثاء، ومقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح الأربعاء.
 وتوعد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفي الدين، بأن "العدوان المتمثل باختراق أجهزة الاتصال اللاسلكية وتفجيرها في لبنان" سيكون له عقابه الخاص، مشددًا على أن هذا العقاب آتٍ حتمًا.
 هذا ومن المرتقب أن يتحدث الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، عند الخامسة من عصر اليوم الخميس، وذلك في أول تعليق له على هجمات الثلاثاء والأربعاء.

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