تعرف على مناطق فصل التيار الكهربائي اليوم بالغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق الاتية بمدينة الغردقة

سينزومول ، قرية جنجل ، قرية مورننج ستار ، قرية الدلافين ، قرية سهل حشيش ، فودافون الكيلو 9 ، الكمين الجنوبى بالغردقة وذلك اليوم الخميسى الموافق ١٩/٩/٢٠٢٤من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا لعمل الصيانة الدورية للخط الهوائي.

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة

ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ. حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.