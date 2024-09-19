محافظ أسوان يواصل تلبية مطالب واحتياجات 90 مواطنًا ومواطنة

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لقاءه الأسبوعى مع المواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية، والمديريات الخدمية، والوحدات المحلية.

وعقب استماعه لشكوى 90 مواطنًا ومواطنة، وجه الدكتور إسماعيل كمال، مدير الرى، بسرعة تنفيذ أعمال التطهير وتبطين الترع الرئيسية والفرعية بوادى عبادى بمركز إدفو، لتيسير وصول المياه وتغذية الأراضى الزراعية المحددة بالزمام كافة، مع ضمان توفيرها بالكميات الكافية لزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، مكلفًا بإيفاد لجنة من مسئولى الأبنية التعليمية للمعاينة الميدانية لأحد المواقع لدراسة استغلاله فى إنشاء مدرسة بقرية الشطب بالحجز بحرى بإدفو، كما أعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليماته لمسئولى التموين بدراسة إقامة مخبز بلدى بمنطقة الخزان شرق لتوفير رغيف العيش لأهالى المنطقة بالكميات المناسبة، موجهًا مسئولى التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة ومؤقتة من مؤسسة التكافل، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لعدد من الحالات الإنسانية، وكذا توفير جهاز عروسة وأجهزة منزلية وغيرها من التجهيزات المنزلية.

وخلال اللقاء كلف محافظ أسوان مسئولى القطاع الصحى، سواء بمديرية الصحة، أو هيئة الرعاية الصحية، أو المستشفى الجامعى، بسرعة عمل الكشوفات وإجراء الأشعة والتحاليل وغيرها من الفحوصات الطبية اللازمة للحالات المرضية التى تحتاج إلى توفير علاج مناسب، أو إجراء عمليات جراحية متخصصة، بالإضافة إلى قيام مسئولى التربية والتعليم بدراسة ومراجعة طلبات لأولياء أمور بشأن نقل أبنائهم لمدارس قريبة من محل إقامتهم، وذلك تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور وضمان حماية أرواح وسلامة أبنائنا الطلاب والتلاميذ من مخاطر الطرق والحوادث المرورية، فضلاً عن قيام مسئولى المديرية ببحث طلبات لتوفير فرص عمل مناسبه لها وفقًا لمؤهلاتها الدراسية والعملية.