فوائد عديدة لتناول الكمثرى بانتظام أبرزها تقوية القلب والوقاية من السرطان

الكمثرى إحدى أنواع الفواكه اللذيذة، التي لها مذاق خاص يميزها، وبجانب طعمها الشهي فإن تناولها له العديد من الفوائد الصحية التي يغفل عنها الكثيرون أبرزها الوقاية من السرطان وتقوية القلب.

ووفق لموقع "Jagran"، فإن الفواكه الغنية بالمواد المغذية مفيدة جدًا لصحتنا، وإدراجها في النظام الغذائي يوفر الراحة من العديد من المشاكل، كما أن تناول أنواع مختلفة من الفواكه المتوفرة في المواسم المختلفة يوفر العديد من الفوائد، ومن بين هذه الفواكه الكمثرى كونها فاكهة غنية بالمواد المغذية، وتحتوي على كمية جيدة من الألياف والفيتامينات والمعادن.

فوائد صحية لفاكهة الكمثرى

الحفاظ على صحة القلب

يوجد محتوى عالٍ من الألياف في الكمثرى، وهو مفيد لصحة القلب، وتساعد الكمثرى على تقليل نسبة الكوليسترول وتعزيز تدفق الدم الصحي، وهذا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

السيطرة على الوزن

الكمية المناسبة من الألياف والماء الموجودة في الكمثرى تبقي معدتك ممتلئة لفترة طويلة، مما يقلل من شعورك بالجوع ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام. وبهذه الطريقة تساعدك الكمثرى في السيطرة على الوزن.

مفيدة لصحة الأمعاء

تحتوي الكمثرى على ألياف تعمل على تعزيز الميكروبيوم الصحي، وهذا يساعد في تحسين عملية الهضم وزيادة المناعة والتحكم في الوزن.

الوقاية من السرطان

توجد مضادات الأكسدة مثل البوليفينول بكميات كبيرة في الكمثرى، وهذا يمكن أن يحمي خلايانا من التلف، وبهذه الطريقة يتم تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

صحة الجهاز الهضمي

تم العثور على كل من الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الكمثرى، وتساعد الألياف القابلة للذوبان على التحكم في مستويات السكر في الدم والكوليسترول، وفي الوقت نفسه، تعمل الألياف غير القابلة للذوبان على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

بشرة صحية

يوجد فيتامين C بكمية جيدة في الكمثرى، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين الضروري لصحة البشرة، وتناول الكمثرى يمكن أن يساعدنا في الحصول على بشرة متوهجة ويقلل من علامات الشيخوخة.

مفيد للعيون

تحافظ مضادات الأكسدة الموجودة في الكمثرى على صحة عينيك ويمكن أن تمنع الضمور البقعي وإعتام عدسة العين الذي يحدث مع تقدم العمر، وتناول الكمثرى بانتظام يساعد في الحفاظ على البصر.

ولكن إذا كنت تعاني من أي نوع من الأمراض أو الحساسية فعليك استشارة طبيبك حول الكمية المتاح تناولها.