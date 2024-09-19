مصرع ثلاثيني أسفل عجلات قطار حال عبوره شريط السكة الحديد بطما

لقي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بين محطة مشطا ومزلقان كوم العرب وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد مشطا دائرة المركز أنه أثناء مرور القطار [الأقصر – القاهرة] ما بين محطة مشطا ومزلقان كوم العرب دائرة المركز اصطدم "عمر . س . ا . ب" 29 سنة عامل يقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدي إلي وفاته.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وبسؤال شقيق المتوفـي "محمود . س . ا . ب" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة موظف يبلغ من العمر 46 سنة يقيم بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس تعدى عليه عامل في التاسعة عشرة من عمره بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشأة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "محمد . ر . ع" 46 سنة موظف يقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "ناصر . ا . ط . ا" 19 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

تم ضبط المتهم وبحوزته "عصا شوم" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.