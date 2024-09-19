ضبط شقيقين شرعا في التخلص من عمهما بسبب مشادة كلامية بجهينة

استقبل مستشفى جهينة المركزي عامل يبلغ من العمر 37 سنة يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس تعدى عليه نجلي شقيقه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهم وجرى ضبط المتهمين والأداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جهينة من المستشفى المركزي بوصول "عادل . ع . ا" 37 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال زوجة المصاب "ليلى . م . ع" 34 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية اتهمت نجلي شقيق زوجها كلاً من :- "صلاح . ا . ع . ا" 18 سنة طالب و"عادل . ا . ع . ا" 17 سنة طالب يقيمان بذات الناحية بالتعدي على زوجها بالضرب علي إثر مشادة كلامية بينهم .

تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني آداة حادة وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة لذات السبب وقيام الثاني بإحداث إصابة المذكور.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة موظف يبلغ من العمر 46 سنة يقيم بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس تعدى عليه عامل في التاسعة عشرة من عمره بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "محمد . ر . ع" 46 سنة موظف يقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "ناصر . ا . ط . ا" 19 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

تم ضبط المتهم وبحوزته "عصا شوم" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.