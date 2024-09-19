بيلعب بالسلاح.. عامل يصيب صديقه بطلق ناري بالخطأ في البلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل في التاسعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالقدم اليمنى أصابه صديقه عن طريق الخطأ أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته حال تواجدهما بمنزل الثاني وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "تامر . ا . ع . ا" 19 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصاباً لطلق ناري بالقدم اليمني وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده دائرة المركز بمنزل صديقه "جلال . ح . ح . ف" 22 حاصل على دبلوم يقيم دائرة المركز وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد منه وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة موظف يبلغ من العمر 46 سنة يقيم بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس تعدى عليه عامل في التاسعة عشرة من عمره بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشأة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "محمد . ر . ع" 46 سنة موظف يقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "ناصر . ا . ط . ا" 19 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

تم ضبط المتهم وبحوزته "عصا شوم" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.