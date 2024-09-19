هايدي عبدالخالق تعلق على تجسيدها شخصية الفنانة زينات صدقي (فيديو)

علقت الفنانة هايدي عبدالخالق، على تجسيدها شخصية الفنانة الراحلة زينات صدقي فى مسرحية "الأرتيست"، التي تعرض رحلة الفنانة القديرة في عالم الفن.

وأضافت هايدي عبدالخالق خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم على قناة "ON":" عندما عرض عليا محمد زكى مخرج ومؤلف المسرحية الدور قلتله أنت متأكد احنا هنغامر، ولقيته متحمس، ووجدت الدور مافيهوش من شغل زينات المتعارف عليه، وتعمد المخرج اننا منرجعش كتير للإفيهات بتاعتها".

طنت أتمنى ارتداء ملابس زينات صدقي فى التكريم



وتابعت هايدي عبدالخالق:"أنا مدرس مساعد بقسم التمثيل والإخراج، والتزمت بكلام المخرج فى المسرحية، واللى طلب منى عدم تقليد كامل لزينات صدقى ووقفنا عند المستوى اللى هو طلبه، ويوم الجائزة قلت ياريتنى كنت أعرف علشان ألبس ملابس زينات صدقي فى التكريم".

و حقق العرض خلال المهرجان القومي للمسرح عدد كبير من الجوائز، فذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول لبطلة المسرحية هايدي عبدالخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لفاطمة عادل، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ياسمين عمر.

وحضر أبطال المسرحية والمخرج والمؤلف محمد زكى وسردوا خلال الحلق فكرة المسرحية التي تبدأ بمكالمة الرئيس السادات للفنانة الكبيرة زينات صدقى.