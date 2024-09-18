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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تفاصيل تكريم فريق عمل مسرحية "أرض الشمس"

مسرحية أرض الشمس
مسرحية أرض الشمس

يستعد المخرج إيهاب يونس ورئيس فرقة مسرحية "أرض الشمس" لحفل تكريم صناعه يوم الجمعة القادمة بالإسكندرية.

وكان حقق المخرج المسرحي إيهاب يونس، نجاحًا كبيرًا وذلك من خلال تقديمه لمسرحية أرض الشمس والتي شاركت في فعاليات مهرجان خريف ظفار ٢٠٢٤، والذي أقيم بمدينة صلالة بسلطنة عمان بمشاركة مجموعة من فناني مصر بعضهم بالأداء الصوتي والبعض الاخر بالأداء الحركي على المسرح. 

قدم  العرض المسرحي لمدة ٦٠ يومًا متتاليا في الفترة من ١ يوليو وحتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ وشاركت الفرقة للعام الثاني على التوالي في المهرجان بعد أن قدمت عروضا للأسرة والطفل العام الماضي.

مسرحية أرض الشمس 

مسرحية أرض الشمس، مستوحاه من فيلم الأنيميشن الشهير الأسد الملك، حيث شارك في العرض بالأداء الصوتي: عمرو عبد العزيز، حسن عبد الفتاح، خالد رأفت، روان طوسون، محمد عوض، زينب كمال، ناهد عادل، ممدوح حنفي، نايف ماهر، حسين هاشم، محمد فاروق وشريف ياسر والعديد من النجوم.

كما شارك في العرض بالأداء الحركي على المسرح: شريف عباس، محمد فاروق، منذر الفخراني، أحمد السيد، محمود فيشر، إبراهيم أحمد، حسين هاشم، إسماعيل جعدار، ناهد عادل، دانا إيهاب، ملك محمود والعديد من فناني فرقة الدانة المسرحية.

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