الإعلامي حسانى بشير يكشف سبب ارتدائه "حلق" ودخوله الجامعة بـ "الجلابية" (فيديو)

كشف الإعلامي حسانى بشير، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، قائلا: "أمي لبستني حلق فرعوني اسمه الخرس، لخوفها على من الحسد، وعلمتني الصبر وهي لا تعرف القراءة ولا الكتابة، لكن دفعتني لأكون من اوائل المحافظة"



وقال الإعلامي حسانى بشير، في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأربعاء: " جيت للقاهرة بعد الانتهاء من الثانوية العامة، وكان نفسى أكون مذيع، كان عندى جاموسة بتولد وجه دكتور يولدها فرفسته، وكنت عاوز أبيع الجاموسة فرفضت أمى الأمر وقالتلى دى عمرها أد عمرك اشتريناها لما أتولدت".

دخلت الكلية بالجلابية



وتابع حسانى بشير الإعلامي حسانى بشير، بعد حصولى على الثانوية دخلت الكلية بالجلابية فرفضوا يدخلونى بها، وقالولى اشترى قميص".

وتابع الإعلامي حسانى بشير، أن :"ذهبت لماسبيروا للمواهب وقالولى لو تعرف تغنى غنى، فذهبت وحصلت على دورات وأخذت خبرة وبعد الانتهاء من الدراسة عملت بالسياحة، وتعلمت منها الالتزام، وشاركت فى مسابقة الإذاعة ونجحت فيها".