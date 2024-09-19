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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الغندور: فتوح شارك في مران الزمالك بالكامل استعدادًا للشرطة الكيني

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد فتوح شارك في التدريبات الجماعية للفريق بالكامل لأول مرة اليوم، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني.

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وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" امبارح أحمد فتوح شارك في مران الزمالك بعد الافراج عنه، ولكنه شارك في التدريبات البدنية والفردية فقط".

وأختتم :" اليوم اللاعب شارك في التدريبات الجماعية بالكامل وشارك في التقسيمة الجماعية وده تأكيدًا لخبرنا في ستاد المحور في الحلقة السابقة، إن في تفكير كبير في مشاركة اللاعب في جزء من مباراة الشرطة الكيني".

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