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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مهاب ياسر يطالب الزمالك بالرحيل إلى الإسماعيلي

مهاب ياسر
مهاب ياسر

قال الإعلامي خالد الغندور، أن مهاب ياسر لاعب الزمالك طالب إدارة النادي وعبدالواحد السيد بالموافقة على رحيله خلال الفترة الحالية.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مهاب طلب الموافقة على رحيله لصفوف الاسماعيلي لمدة موسم على سبيل الاعارة".

وأضاف:" اللاعب متمسك بالرحيل على سبيل الإعارة خصوصا انه خارج حسابات جوميز بشكل نهائي وغير موجود في التدريبات الاخيرة وبيتدرب بشكل فردي مع سيف جعفر وسامسون".

وأختتم الغندور:" إدارة الزمالك تدرُس في الوقت الحالي الموقف لاتخاذ قرارها خلال ساعات".

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