الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم في لبنان ويدعو لوقف العنف ضد المدنيين

أعرب مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن إدانته الشديدة للهجوم الأخير الذي وقع في لبنان، والذي أسفر عن عدد كبير من الإصابات ، وأشار بوريل في بيان رسمي إلى أن العشوائية في هذه الهجمات غير مقبولة بسبب الأضرار الحتمية التي تلحق بالمدنيين الأبرياء.

وأكد بوريل أن من يقف وراء هذه الهجمات يهدف إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في لبنان، مشدداً على ضرورة وقف هذه الأعمال العنيفة على الفور. ودعا الأطراف المعنية إلى الالتزام بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات.

وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي أن الحلول الدبلوماسية والسلمية هي السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف التي يعاني منها لبنان، مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار البلاد وحماية شعبها.

خمسة أساتذة من جامعة المسيلة ضمن أفضل 2% من العلماء عالمياً حسب تصنيف ستانفورد

حققت جامعة محمد بوضياف بالمسيلة إنجازاً بارزاً على الساحة الأكاديمية الدولية، حيث تم تصنيف خمسة من أساتذتها ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم وفقاً لتصنيف جامعة ستانفورد لعام 2024.

بهذا الإنجاز، تحتل جامعة المسيلة مكانة متقدمة بين الجامعات الجزائرية من حيث عدد الباحثين المتميزين، ما يعكس التطور الملحوظ الذي شهدته في مجال البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة. ويعزى هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من قبل الجامعة لدعم البحث الأكاديمي وتوفير الموارد التي تساعد الباحثين على تحقيق نجاحات نوعية.

وعبّر مدير الجامعة، البروفيسور عمار بودلاعة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشدداً على أهمية البحث العلمي في تعزيز مكانة الجامعة على المستوى الدولي ودعم الأساتذة والطلبة في هذا المجال الحيوي. وأكد بودلاعة التزام الجامعة بمواصلة دعم الابتكارات والمشاريع البحثية الناشئة بما يتماشى مع توجيهات وزارة التعليم العالي.

الأساتذة الخمسة الذين تم تصنيفهم ضمن هذه الفئة العالمية هم: الأستاذ بوعريسة النذير، الأستاذ بري سعدي، والأستاذ معيرش عبد المجيد من كلية العلوم، إلى جانب الأستاذين شودار عيسى وحسيني عبد السلام من كلية التكنولوجيا.

يُذكر أن جامعة ستانفورد، التي تأسست في عام 1885، بدأت بإصدار تصنيفها السنوي للعلماء منذ عام 2020، ويعتبر هذا التصنيف مرجعاً هاماً في الأوساط الأكاديمية على مستوى العالم.